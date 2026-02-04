Evonik Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe seine Erwartung etwa erfüllt und etwas unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Zudem schreibe sich Evonik auf die immer längere Liste der Chemiekonzerne mit Dividendenkürzungen. Dies sei im aktuellen Umfeld durchaus vernünftig./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Underperform
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
14,42 €
|Abst. Kursziel*:
-15,40%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
14,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,51%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|12:41
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG