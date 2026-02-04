DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
14,44 EUR +0,37 EUR +2,63 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Underperform

12:41 Uhr
Evonik Underperform
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
14,44 EUR 0,37 EUR 2,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe seine Erwartung etwa erfüllt und etwas unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Zudem schreibe sich Evonik auf die immer längere Liste der Chemiekonzerne mit Dividendenkürzungen. Dies sei im aktuellen Umfeld durchaus vernünftig./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Underperform

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
14,42 €		 Abst. Kursziel*:
-15,40%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
14,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,51%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

12:41 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Prognose erreicht Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant
dpa-afx Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich
Dow Jones Evonik passt Dividendenpolitik an
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
dpa-afx Chemieaktien wie BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen