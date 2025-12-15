DAX24.260 +0,3%Est505.759 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -2,4%Nas23.106 -0,4%Bitcoin73.489 -2,2%Euro1,1755 +0,1%Öl60,23 -1,6%Gold4.297 -0,1%
TUI-Aktie zieht kräftig an - Hoch seit September

15.12.25 16:56 Uhr
TUI-Aktie im Höhenflug: Hoch seit September! | finanzen.net

Die Anteilsscheine von TUI haben am Montag ihre jüngste Erholung beschleunigt fortgesetzt und den höchsten Stand seit Anfang September erklommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,80 EUR 0,61 EUR 7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im späten Handel notierten die TUI-Papiere des Touristikkonzerns via XETRA stellenweise 6,7 Prozent im Plus bei 8,77 Euro. Allein seit Anfang November haben die Aktien damit um rund ein Viertel an Wert zugelegt.

Längerfristig ist der zuletzt gute Lauf für die Anleger aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf lediglich gut 5 Prozent, während der MDAX in dieser Zeit um mehr als 17 Prozent zugelegt hat. Das mehrjährige Chartbild bleibt geprägt von der Corona-Pandemie, die den Reisekonzern ab 2021 ins Wanken gebracht und den Kurs auf eine lange Talfahrt geschickt hatte. In dieser Zeit haben auch notwendige Staatshilfen und mehrere Kapitalmaßnahmen Einfluss auf den Reisekonzern genommen.

/edh/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
