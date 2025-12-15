DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.072 -0,5%Bitcoin73.018 -2,9%Euro1,1742 ±0,0%Öl60,26 -1,6%Gold4.308 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt
Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Reiche will Wirtschaftsbeziehungen mit Israel ausbauen

15.12.25 19:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will den Handel und Unternehmenskooperationen mit Israel weiter ausbauen. Die enge Verflechtung der Wirtschaft in beiden Ländern sei "ein wesentlicher Anker" der Beziehungen, sagte die CDU-Politikerin vor dem Abflug zu einem Besuch in Israel. Ziel ihrer Reise sei es, beide Wirtschaften noch enger zusammenzubringen. Dies gelte etwa für hightech-basierte israelische Firmen und die deutsche Industrie.

Wer­bung

Reiche erläuterte, aus Deutschland würden unter anderem Chemieprodukte, Maschinen und Anlagen nach Israel exportiert. Deutschland profitiere etwa von der hoch entwickelten Sicherheitsindustrie Israels. Thema bei dem bis Mittwoch geplanten Besuch soll auch der Schutz wichtiger Versorgungsbereiche wie der Energie sein. Geplant sind Gespräche mit Ministerkollegen und der Start-up-Szene. Reiche wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet./sam/DP/zb