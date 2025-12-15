DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.072 -0,5%Bitcoin73.018 -2,9%Euro1,1742 ±0,0%Öl60,26 -1,6%Gold4.308 +0,1%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt
Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft
Sammer zu BVB-Poker mit Schlotterbeck: 'Deadlines setzen'

15.12.25 19:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR -0,02 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./tas/DP/zb

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
