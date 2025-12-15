Sammer zu BVB-Poker mit Schlotterbeck: 'Deadlines setzen'

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./tas/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung