DAX24.312 +0,5%Est505.762 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +1,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.412 +1,7%Euro1,1748 +0,1%Öl60,75 -0,8%Gold4.342 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BASF BASF11 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Aufwind

Goldpreis klettert in Richtung Zwischenhoch vom Freitag

15.12.25 12:24 Uhr
Goldpreis: Spannender Anstieg zum Wochenhoch! | finanzen.net

Der Goldpreis hat am Montag zugelegt und sich seinem Zwischenhoch vom Freitag angenähert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.342,66 USD 40,24 USD 0,94%
News
Silberpreis
63,84 USD 1,82 USD 2,93%
News

Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg auf 4.350,33 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Goldpreis rund 50 Dollar weniger gekostet. Der Goldpreis hatte am Freitag kurzzeitig noch etwas höher gelegen und den höchsten Stand seit dem 21. Oktober erreicht. Am Freitagnachmittag geriet der Preis dann unter Druck. Der Goldpreis bewegt sich damit auf sein jüngstes Rekordhoch von 4.381,52 Dollar zu, das am 20. Oktober erreicht worden war.

Auch der Silberpreis legte erneut zu und kostete zuletzt 63,64 Dollar je Feinunze. Der Preis lag aber noch unter seinem am Freitag erreichten Rekordstand von 64,65 Dollar.

Die Erwartungen von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in den USA beflügelte zuletzt die Preise für Edelmetalle. Diese werfen keine Zinsen ab und profitieren daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Dies dürfte die Nachfrage nach Silber erhöhen, da es auch in der Industrie gebraucht wird. Zudem machten die jüngsten Kursverluste des US-Dollar Edelmetalle in anderen Währungsräumen günstiger, was die Nachfrage ankurbelt. Edelmetalle profitieren von dem zuletzt schwächeren Dollarkurs. Edelmetalle werden in Dollar gehandelt und ein schwächerer Kurs macht diese für Käufer aus anderen Währungsräume.

Silber legte im Vergleich zum Gold zuletzt deutlich stärker zu. Experten verweisen auf eine hohe Nachfrage von Silber-ETFs. Es gibt jedoch auch Warnungen vor Übertreibungen bei der Preisentwicklung. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis mehr als verdoppelt.

Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs sorgte nicht für eine Entspannung am Edelmetallmarkt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen.

/jsl/nas

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis