Darum erholen sich die Ölpreise etwas von jüngsten Verlusten

15.12.25 09:10 Uhr
Deshalb können die Ölpreise ihre jüngsten Verluste abschütteln | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Montag etwas von ihren Verlusten der vergangenen Wochen erholt.

Grund für die leichten Gewinne zum Wochenauftakt waren Daten über eine höhere Ölnachfrage in China - auf der anderen Seite enttäuschte aber die chinesische Industrieproduktion. Dies sorgte dafür, dass sich der Preisanstieg in engen Grenzen hielt.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar zog im frühen Handel 28 Cent oder knapp ein halbes Prozent auf 61,40 Dollar an. Vergangene Woche war der Brent-Preis bis auf 60,77 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gefallen.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar verteuerte sich am Montag um 30 Cent oder etwas mehr als ein halbes Prozent auf 57,74 Dollar. Trotz der leichten Erholung steuern die Ölpreise in diesem Jahr wegen des stark gewachsenen Angebots und der Sorgen über die Entwicklung der Weltwirtschaft auf ein deutliches Jahresminus zu.

/zb/nas/stw

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com, James Jones Jr / Shutterstock.com

