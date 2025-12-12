Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

12.12.25 09:48 Uhr

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,25 Prozent auf 92.253,79 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 92.483,18 US-Dollar. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 12,36 EUR notiert. Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Währenddessen wird Litecoin bei 83,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,96 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 3.239,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.235,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (574,76 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 574,52 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,31 Prozent auf 2,030 US-Dollar, nach 2,036 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Monero bei 407,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (408,37 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,32 Prozent auf 0,4238 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,4252 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Stellar-Kurs 1,22 Prozent schwächer bei 0,2432 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2462 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2807 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,2779 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,01 Prozent auf 886,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 886,30 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 137,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 136,42 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 13,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,43 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,75 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 13,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,07 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Sui um 1,63 Prozent auf 1,638 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,612 US-Dollar gemeldet wurde.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.