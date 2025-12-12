DAX24.462 +0,7%Est505.793 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,7%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.663 -0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,61 +0,1%Gold4.308 +0,7%
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

12.12.25 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Vormittag | finanzen.net

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.371,1271 CHF -134,5032 CHF -0,18%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.663,3920 EUR -115,4442 EUR -0,15%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.966,1366 GBP -97,5266 GBP -0,14%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.378.574,9516 JPY -9.218,1092 JPY -0,06%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.299,4334 USD -183,7452 USD -0,20%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.580,5867 CHF 8,7629 CHF 0,34%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.766,7246 EUR 10,4013 EUR 0,38%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.425,6557 GBP 9,2480 GBP 0,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
505.718,8114 JPY 2.316,9904 JPY 0,46%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.246,3273 USD 10,5148 USD 0,32%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,6574 CHF 1,2326 CHF 1,14%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,5670 EUR 1,3639 EUR 1,17%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,0739 GBP 1,2012 GBP 1,18%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.489,6082 JPY 266,8327 JPY 1,26%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,9468 USD 1,5291 USD 1,12%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6129 CHF -0,0055 CHF -0,34%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7293 EUR -0,0053 EUR -0,30%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5161 GBP -0,0045 GBP -0,30%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
316,0894 JPY -0,6982 JPY -0,22%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0291 USD -0,0072 USD -0,35%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
705,1307 CHF 0,6988 CHF 0,10%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
755,9918 EUR 1,0248 EUR 0,14%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
662,7967 GBP 0,9338 GBP 0,14%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.184,7936 JPY 301,2110 JPY 0,22%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,25 Prozent auf 92.253,79 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 92.483,18 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 12,36 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 83,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,96 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 3.239,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.235,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (574,76 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 574,52 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,31 Prozent auf 2,030 US-Dollar, nach 2,036 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Monero bei 407,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (408,37 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,32 Prozent auf 0,4238 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,4252 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Stellar-Kurs 1,22 Prozent schwächer bei 0,2432 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2462 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2807 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,2779 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,01 Prozent auf 886,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 886,30 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 137,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 136,42 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 13,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,43 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,75 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 13,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,07 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Sui um 1,63 Prozent auf 1,638 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,612 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com