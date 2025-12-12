DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,1%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.786 ±0,0%Euro1,1727 -0,1%Öl61,16 -0,6%Gold4.339 +1,4%
12.12.25 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um 0,15 Prozent auf 92.341,27 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 92.483,18 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 12,38 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 1,38 Prozent stärker bei 84,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 82,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 3.233,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.235,81 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,26 Prozent auf 581,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 574,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,036 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,037 US-Dollar beziffert.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 407,29 US-Dollar. Gestern war Monero noch 408,37 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4257 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4252 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2448 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2462 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,56 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2774 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2807 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Freitagmittag nach. Um 0,20 Prozent auf 884,53 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 886,30 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1404 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1409 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,29 Prozent auf 138,17 US-Dollar, nach 136,42 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,43 US-Dollar) geht es um 0,79 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,04 Prozent auf 14,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,07 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,612 US-Dollar) geht es um 1,65 Prozent auf 1,638 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com