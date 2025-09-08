LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,32 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 65,10 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
70,40 €
|Abst. Kursziel*:
-6,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|10:41
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:41
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.