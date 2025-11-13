DAX 23.684 -1,5%ESt50 5.649 -1,6%MSCI World 4.342 -0,4%Top 10 Crypto 12,83 -4,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.210 -4,1%Euro 1,1634 +0,0%Öl 64,21 +1,7%Gold 4.057 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: Dow tiefer erwartet -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LEG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,55 EUR -1,20 EUR -1,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,94 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN LEG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000LEG1110

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

14:31 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
63,55 EUR -1,20 EUR -1,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 66 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Neunmonatszahlen an./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
63,35 €		 Abst. Kursziel*:
3,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
63,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

14:31 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag. Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag.
finanzen.net LEG Immobilien: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
Dow Jones LEG Immobilien-Aktie höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Dow Jones LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
dpa-afx LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
Benzinga Commodities&#39; 2020s Bull Supercycle: Why The Second Leg Is Just Getting Started
NewsBTC Litecoin Readies For Next Leg Higher As LTCBTC Tightens Beneath Range High
Benzinga Bitcoin Likely Has &#39;One More Leg Higher&#39; Before 2026 Bear Market, Trader Says
Novinite Two Massive Kangals Tear Man’s Leg in Bulgarian Village
MotleyFool XPO Speeds Past the Competition Again. AI Could Give It Another Leg Up
NewsBTC Ethereum Supported On Dips — Buyers Build Strength For Next Leg Higher
Benzinga Silver&#39;s $50 Breakout: A Healthy Retest Before The Next Leg Higher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LEG Immobilien zu myNews hinzufügen