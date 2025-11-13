LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,94 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 66 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Neunmonatszahlen an./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
65,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
63,35 €
|Abst. Kursziel*:
3,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
63,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
