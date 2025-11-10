DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow startet fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt? Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?
AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LEG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,50 EUR +0,80 EUR +1,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,81 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN LEG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000LEG1110

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LEGIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

12:21 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
65,50 EUR 0,80 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Nach diesen seien die Jahresziele der Immobiliengruppe eindeutig in Reichweite, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Es dürfte zu mehr Verkäufen aus dem Portfolio kommen, um so die Verschuldungsquote zu reduzieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,65 €		 Abst. Kursziel*:
44,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,15%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

12:21 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

Dow Jones Dividendenpolitik bekräftigt LEG Immobilien-Aktie höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf LEG Immobilien-Aktie höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf
dpa-afx ROUNDUP: LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Dow Jones LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
dpa-afx LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
Benzinga Commodities&#39; 2020s Bull Supercycle: Why The Second Leg Is Just Getting Started
NewsBTC Litecoin Readies For Next Leg Higher As LTCBTC Tightens Beneath Range High
Benzinga Bitcoin Likely Has &#39;One More Leg Higher&#39; Before 2026 Bear Market, Trader Says
Novinite Two Massive Kangals Tear Man’s Leg in Bulgarian Village
MotleyFool XPO Speeds Past the Competition Again. AI Could Give It Another Leg Up
NewsBTC Ethereum Supported On Dips — Buyers Build Strength For Next Leg Higher
Benzinga Silver&#39;s $50 Breakout: A Healthy Retest Before The Next Leg Higher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LEG Immobilien zu myNews hinzufügen