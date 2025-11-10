Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

12:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Nach diesen seien die Jahresziele der Immobiliengruppe eindeutig in Reichweite, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Es dürfte zu mehr Verkäufen aus dem Portfolio kommen, um so die Verschuldungsquote zu reduzieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

