LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,81 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Nach diesen seien die Jahresziele der Immobiliengruppe eindeutig in Reichweite, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Es dürfte zu mehr Verkäufen aus dem Portfolio kommen, um so die Verschuldungsquote zu reduzieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,65 €
|Abst. Kursziel*:
44,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,15%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
