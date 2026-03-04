LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,03 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Letztlich dürfte der Geschäftsbericht die Aktien kaum bewegen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
65,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
65,30 €
|Abst. Kursziel*:
0,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
65,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,08%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|09:36
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
