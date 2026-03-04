Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Letztlich dürfte der Geschäftsbericht die Aktien kaum bewegen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

