LEG Immobilien Aktie

65,55 EUR -0,60 EUR -0,91 %
STU
Marktkap. 5,03 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

09:36 Uhr
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
65,55 EUR -0,60 EUR -0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Letztlich dürfte der Geschäftsbericht die Aktien kaum bewegen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
65,30 €		 Abst. Kursziel*:
0,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
65,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,08%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:36 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:41 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
26.01.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

Dow Jones Integration stützt LEG Immobilien-Aktie tiefer: Dividende erhöht - weiteres Wachstum voraus LEG Immobilien-Aktie tiefer: Dividende erhöht - weiteres Wachstum voraus
dpa-afx LEG peilt 2026 weiterhin Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
Cointelegraph Bitcoin still due ‘next leg down’ as $73K BTC price precedes death cross
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Dogecoin (DOGE) Under Strain, Sellers Eye Another Leg Lower
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Can Functional Snacks and Drinks Power PepsiCo's Next Leg Up?
Zacks Can Shopify's AI Commerce Strategy Drive the Next Leg of Growth?
Benzinga Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Tumble After Trump Imposes Fresh Global Tariffs: Analyst Says BTC Approaching &#39;Final Leg Down&#39; Of This Cycle
