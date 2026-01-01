DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -2,6%Nas23.669 +0,7%Bitcoin74.382 +1,9%Euro1,1875 -0,1%Öl65,56 -1,1%Gold5.059 +1,5%
US-Flugzeugträger befindet sich nun näher am Iran

26.01.26 19:31 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist im Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos des US-Militärs Centcom angekommen, das den Nahen Osten inklusive des Irans umfasst. Die Flugzeugträgerkampfgruppe werde aktuell im Nahen Osten eingesetzt, "um die regionale Sicherheit und Stabilität zu fördern", teilte Centcom auf der Plattform X mit. Am Montag war der Flugzeugträger demnach im Indischen Ozean unterwegs. Nähere Angaben zur Position gab es nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran zuletzt nicht ausgeschlossen. "Wir haben eine riesige Flotte, die in diese Richtung unterwegs ist", sagte der Republikaner vor ein paar Tagen vor Journalisten. "Und vielleicht müssen wir sie nicht einsetzen, wir werden sehen", fügte er hinzu. Viele Schiffe befänden sich nur für den Fall der Fälle auf dem Weg in die Region. "Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau", sagte Trump über den Iran.

Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und Begleitschiffe auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region seien. Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet.

Im Iran waren Proteste Ende Dezember zunächst durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst worden. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Aufständen gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Der Sicherheitsapparat ging brutal gegen die Proteste vor und schlug sie nieder. Tausende Demonstranten wurden getötet. Trump reagierte darauf wiederholt mit Drohungen - das schürte die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Region./fsp/DP/stk