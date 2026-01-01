APA ots news: Unternehmensansiedlung als Schlüssel zum Erfolg: Österreichs Dienstleister im Ausland

Neues Statistikangebot von OeNB und Statistik Austria zum

internationalen Dienstleistungshandel (Modes of Supply)

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und Statistik

Austria

präsentieren erstmals detaillierte Daten zu den Modes of Supply. Wie

Dienstleistungen an Konsument:innen im Ausland erbracht werden, ist

wirtschaftspolitisch relevant. OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud

Stiftinger unterstreicht: "Mit unserem neuen Statistikangebot steht

österreichischen Unternehmen und Wirtschaftsvertreter:innen eine

wichtige Informationsquelle über Handelsentwicklungen zur Verfügung,

die für den internationalen Dienstleistungshandel mit

unterschiedlichen Marktzugangsbestimmungen und Handelsbeschränkungen

von zentraler Bedeutung ist."

Dienstleistungen können in unterschiedlicher Weise an das Ausland

erbracht werden. Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit

Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services - GATS)

unterscheidet dabei vier Arten (Modes of Supply):

-

Mode 1: grenzüberschreitend

-

Mode 2: im Land der Produzent:innen

-

Mode 3: durch Unternehmensansiedlung im Ausland

-

Mode 4: im Land der Konsument:innen

Regina Fuchs, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Statistik,

erläutert: "Die wichtigste Erbringungsart für österreichische

Unternehmen stellt mit einem Anteil von 50 % und einem Volumen von

95,3 Mrd EUR die Unternehmensansiedlung im Ausland (Mode 3) dar. Auf

diesem Weg werden sowohl innerhalb als auch außerhalb des EU-

Binnenmarkts ausländische Kund:innen überwiegend erreicht. Das gilt

vorrangig für Bauleistungen, persönliche Dienstleistungen und das

Versicherungs- und Finanzwesen."

Die Versorgung ausländischer Kund:innen innerhalb Österreichs (

Mode 2) ist vor allem durch den Tourismus relevant. Dass ein

Unternehmen Mitarbeiter:innen ins Ausland entsendet (Mode 4), ist

bislang von untergeordneter Bedeutung. Der grenzüberschreitende

Handel (Mode 1), bei dem weder Anbieter:in noch Konsument:in ins

jeweilige Land der Handelspartner:in reisen müssen, wird durch die

zunehmenden Möglichkeiten, Dienstleistungen digital auszutauschen,

unterstützt. Im österreichischen Export ist der Mode 1, nach der

Unternehmensansiedlung im Ausland, mit 61 Mrd EUR die zweit

wichtigste Versorgungsart.

Insgesamt erwirtschaftete Österreich 2023 - dem ersten Jahr, für

das Informationen für alle vier Modes vorliegen - per Saldo 5,4 Mrd

EUR aus dem internationalen Dienstleistungshandel. Vor allem das

Bauwesen, der Bankensektor und der Tourismus haben dazu beigetragen.

Getrennt nach Regionen stammt der Leistungsüberschuss aus der EU,

während ein Defizit gegenüber Drittstaaten besteht. Im Mode 1

verzeichnet Österreich mit -9,5 Mrd EUR bislang ein Defizit, das aber

durch die übrigen Versorgungsarten - vor allem die unternehmerische

Präsenz - kompensiert wird.

Daten und Analysen sind auf den Websites von OeNB und Statistik

Austria unter folgenden Links zu finden:

Datenangebot der OeNB:

https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-

Tabellen/auszenwirtschaft/dienstleistungen.html

OeNB-Report 2026/1: Wie erbringt Österreichs Wirtschaft

Dienstleistungen an das Ausland?

Datenangebot der Statistik Austria:

https://www.statistik.at/statistiken/internationaler-

handel/internationaler-dienstleistungsverkehr/itss-nach-

erbringungsarten-mos

