DAX24.836 -0,3%Est505.937 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.036 +1,4%Euro1,1862 -0,2%Öl66,02 -0,4%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Elektroindustrie erwartet 2026 erstmals wieder Wachstum

26.01.26 10:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Jahren Flaute rechnet die deutsche Elektroindustrie 2026 erstmals wieder mit Wachstum. "Die Branche hat sich stabilisiert. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem realen Produktionsplus von zwei Prozent", sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Gunther Kegel, in Frankfurt.

Wer­bung

Das preisbereinigte Minus für das vergangene Jahr dürfte zudem deutlich niedriger ausgefallen sein als befürchtet: Prognostiziert hatte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) einen Rückgang um zwei Prozent bei der Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter hierzulande. Tatsächlich stand von Januar bis einschließlich November ein Minus von 0,5 Prozent in den Büchern.

EU-Binnenmarkt rettet die Bilanz

Die nominalen Erlöse der Branche drehten 2025 sogar ins Positive: Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich nach ZVEI-Daten voraussichtlich ein Wert von 226 Milliarden Euro. Das wären 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gute Geschäfte innerhalb der Europäischen Union glichen Rückgänge in den wichtigen Exportmärkten USA und China aus. ZVEI-Präsident Kegel betont, angesichts der schwierigen geopolitischen Lage müsse der europäische Binnenmarkt gestärkt werden.

Die Zahl der Beschäftigten in der Branche in Deutschland blieb relativ stabil: Ende November waren nach Verbandsangaben gut 877.000 Menschen in der Elektro- und Digitalindustrie tätig und damit 1,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./ben/DP/jha