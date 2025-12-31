Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus
AUSTIN (dpa-AFX) - Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer am Freitag mitteilte./so/DP/men
