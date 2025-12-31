DAX24.581 +0,4%Est505.855 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.375 +0,6%Bitcoin76.132 +0,8%Euro1,1736 -0,1%Öl60,12 -1,3%Gold4.336 +0,5%
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus

02.01.26 15:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
381,75 EUR -11,45 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUSTIN (dpa-AFX) - Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer am Freitag mitteilte./so/DP/men

Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
