Freihandelszone

Durchbruch in Sicht: EU und Indien vor Handelsdeal

20.01.26 12:21 Uhr
Die EU und Indien steuern nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Abschluss der Verhandlungen über eine riesige neue Freihandelszone zu.

"Wir haben noch Arbeit vor uns - aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen", sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. "Manche nennen es die Mutter aller Deals", ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.

Wer­bung

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der Abschluss der Verhandlungen bereits in der kommenden Woche bei einem EU-Indien-Gipfel in Neu-Delhi verkündet werden. Von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa reisen dazu schon am kommenden Wochenende in das Land. Von der Leyen sagte, das Abkommen könne Europa auf einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Kontinente der Welt einen wichtigen Vorteil verschaffen. Europa wolle Geschäfte mit den Wachstumszentren und den Wirtschaftsmächten dieses Jahrhunderts machen.

"Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle"

Die Kommissionspräsidentin verwies dabei auch darauf, dass erst am vergangenen Wochenende der Abschluss eines Abkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gefeiert werden konnte.

Mit Blick auf die Zoll-Politik von Donald Trump ergänzte sie: "Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle. Für Partnerschaft statt Isolation." Die EU wolle Nachhaltigkeit statt Ausbeutung und meine es ernst mit der Risikominderung und der Diversifizierung von Lieferketten. Gearbeitet werde deswegen auch an einem neuen Freihandelsabkommen mit Australien und Fortschritte gebe es auch in Gesprächen mit den Philippinen, Thailand, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

/aha/DP/mis

DAVOS (dpa-AFX)

Bildquellen: flowgraph / Shutterstock.com, Ken Durden / Shutterstock.com