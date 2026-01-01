DAX24.610 -1,4%Est505.858 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.634 -2,4%Euro1,1727 +0,7%Öl64,33 +0,2%Gold4.743 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Trump lädt Kanada zur Beteiligung an "Golden Dome" ein

20.01.26 13:50 Uhr

Von Gareth Vipers

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat Kanada nach Angaben seines Finanzministers Scott Bessent eingeladen, sich an seinem geplanten Raketenabwehrprojekt "Golden Dome" zu beteiligen. "Grönland ist für sein Golden-Dome-Projekt zum Schutz der USA von strategischer Bedeutung, und er hat Kanada eingeladen, sich daran zu beteiligen, wenn es seinen Anteil bezahlen will", sagte Bessent in einem Interview mit CNBC in Davos.

Wer­bung

Bessent erklärte zudem, der Erwerb Grönlands sei ein langfristiges Ziel der USA gewesen. "Das beschäftigt den Präsidenten seit seiner ersten Amtszeit, das beschäftigt die Präsidenten seit 150, 160 Jahren. Das ist nichts Neues", sagte er. Die dänische Insel sei für das Golden-Dome-Projekt, das die USA vor Angriffen schützen soll, von strategischer Bedeutung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 07:51 ET (12:51 GMT)