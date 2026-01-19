DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 +3,5%Nas23.345 +1,7%Bitcoin77.128 +2,4%Euro1,1687 -0,3%Öl65,21 +1,9%Gold4.777 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Darum gibt der Euro nach - Trump stoppt Strafzölle Darum gibt der Euro nach - Trump stoppt Strafzölle
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Selloff

Bitcoin zeitweise unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck

21.01.26 20:50 Uhr
BTC rutscht zeitweise unter 90.000 US-Dollar, auch Ethereum, Soland, Rippe und Co unter Druck: Das reißt den Kryptomarkt mit nach unten | finanzen.net

Der Kryptomarkt hat am Mittwoch einen Rücksetzer zu verkraften. Dabei verstärken mehrere Faktoren den Abwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galaxy Digital Inc
26,80 EUR 0,60 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.781,39 USD 17,88 USD 0,38%
News
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.135,7110 USD 1.806,8875 USD 2,05%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.053,3404 USD 118,6134 USD 4,04%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
131,2692 USD 5,5879 USD 4,45%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9701 USD 0,0822 USD 4,35%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
887,2525 USD 2,6661 USD 0,30%
Charts|News

Bitcoin rutscht unter die Marke von 90.000 US-Dollar
• Altcoins wie Ethereum, BNB und Ripple ebenfalls schwach
• Geopolitik und Anleihemärkte verstärken Risikoaversion

Das Kryptourgestein Bitcoin rutschte zeitweise unter die 90.000-Dollar-Marke und wurde zuletzt jedoch wieder bei rund 90.162 US-Dollar gehandelt. Auch für Ethereum geht es abwärts, mit zeitweise rund 3.052 US-Dollar kann die runde Marke von 3.000 US-Dollar im Handelsverlauf jedoch wieder überschritten werden. Ebenfalls Verluste verzeichnen der Binance-Coin BNB (-0,71 Prozent auf 887 US-Dollar).

Was den Markt belastet

Der Dip am Kryptomarkt spiegelt einen breiteren Sell-off in Aktien, langfristigen US-Staatsanleihen und japanischen Anleihen wider.

Der Absturz hängt eng mit eskalierten geopolitischen Spannungen zusammen, insbesondere den Forderungen der USA unter Präsident Trump nach Grönland, die zu globaler Unsicherheit führen. Investoren fliehen aus risikoreichen Assets wie Kryptos in sichere Häfen wie Gold, dessen Preis im Gegenzug Rekordhöhen erklimmt.

Anleihen als weiterer Belastungsfaktor

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, hat sich skeptisch zur aktuellen Marktlage geäußert. Er wies darauf hin, dass die Instabilität am japanischen Anleihemarkt zunehmend die US-Treasuries unter Druck setzt. Auf der Plattform X prognostizierte er, dass eine Intervention oder Rettungsmaßnahme wahrscheinlich werde, sobald der MOVE-Index - ein Gradmesser für die Volatilität von US-Staatsanleihen - in den Bereich von 130 bis 140 steigt. Bis dieser Punkt erreicht sei, müssten sich Investoren jedoch auf eine Phase einstellen, in der Risikovermeidung dominiere.

Und auch Galaxy-CEO Mike Novogratz fand warnende Worte - insbesondere mit Blick auf die schwache BTC-Entwicklung bei gleichzeitig steigendem Goldpreis: "Der Goldpreis signalisiert uns, dass wir unseren Status als Reservewährung immer schneller verlieren. Auch der Ausverkauf langlaufender Anleihen ist kein gutes Zeichen. $BTC ist enttäuschend, da die Kryptowährung weiterhin auf Abwärtsdruck stößt. Ich wiederhole: Sie muss 100.000 bis 103.000 erreichen, um ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Ich denke, das wird mit der Zeit gelingen", so der Marktexperte in einem X-Post.

Trump-Auftritt in Davos könnte für weitere Verwerfungen sorgen

Im Tagesverlauf steht ein Auftritt des amerikanischen Präsidenten im Schweizerischen Davos besonders im Fokus. Neben einer Rede von Trump dürfte es auch Gespräche mit europäischen Staatschefs geben, von denen sich Anleger Fortschritte bei der Beilegung des Grönlandstreits erhoffen. Zuvor hatte der US-Präsident mit neuen Zöllen gegen acht europäische Länder gedroht, darunter auch Deutschland. Daraufhin hat die Europäische Union die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen deutlich gemacht.

Nach Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden-Research sind die geopolitischen Spannungen rund um den Grönlandstreit aktuell der "Dreh- und Angelpunkt" auch für den Handel mit Kryptowährungen. "Solange beim Thema Grönland keine klaren politischen Signale erkennbar sind, dürfte der Bitcoin anfällig bleiben", sagte Emden.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: Galaxy Digital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Galaxy Digital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Galaxy Digital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Galaxy Digital Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung