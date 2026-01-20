DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.036 +0,4%Bitcoin75.846 +0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl64,82 +1,3%Gold4.821 +1,2%
Rally geht weiter

Rally setzt sich vor Quartalszahlen fort: Intel-Aktie springt zweistellig hoch

21.01.26 17:14 Uhr
NASDAQ-Titel Intel-Aktie weiter im Rallymodus: Zweistelliger Kurssprung vor Quartalszahlen | finanzen.net

Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
46,00 EUR 4,47 EUR 10,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 11,14 Prozent, womit sie 53,96 Dollar kosteten. Am Vortag hatten bereits positive Analystenkommentare Auftrieb gegeben. Am Donnerstag legt der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.

Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von NVIDIA und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während NVIDIA im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten.

/ajx/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

mehr Analysen