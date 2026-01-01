10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stärker erwartet

Eine Stunde vor Handeleröffnung klettert der DAX um 1,1 Prozent auf 24.822 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Die wichtigsten Märkte in Fernost können am Donnerstag überwiegend zulegen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Gewinn von 1,73 Prozent bei 53.688,89 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,06 Prozent auf 4.119,40 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gibt hingegen 0,06 Prozent auf 26.569,64 Stellen ab.

3. Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen

Wer­bung Wer­bung

Erst hält Donald Trump eine Rede voller Feindseligkeiten gegenüber Europa - dann scheint es plötzlich eine Annäherung im Grönland-Konflikt zu geben. Zur Nachricht

4. Intel präsentiert Zahlen

Intel öffnet nach US-Börsenschluss die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Was Analysten erwarten

5. Deutsche Börse-Aktie wenig bewegt: Übernahme von Allfunds geplant

Die Deutsche Börse setzt zur größten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds vor. Zur Nachricht

6. VW: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich

Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Zur Nachricht

7. Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung

Rivian erreicht 2025 die erwarteten Produktions- und Auslieferungszahlen, doch Morgan Stanley bleibt vorsichtig und warnt vor möglichen Nachfragerisiken 2026. Zur Nachricht

8. XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko

XRP-Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der Kursrally im Jahr 2026. Doch ein erfahrener Finanzanalyst warnt: Die guten Nachrichten könnten bereits eingepreist sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag kaum.

10. Euro kaum verändert

Der Euro zeigt sich am Donnerstag nahezu unbewegt.