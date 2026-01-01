DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 +0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin77.071 +0,7%Euro1,1689 ±0,0%Öl65,18 -0,2%Gold4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Warten auf Intel-Bilanz

22.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Gigant Intel vor Bilanzvorlage | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.561,0 PKT -142,1 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.585,1 PKT 97,6 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.688,9 PKT 914,3 PKT 1,73%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.116,9 PKT 3,3 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX stärker erwartet

Eine Stunde vor Handeleröffnung klettert der DAX um 1,1 Prozent auf 24.822 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Die wichtigsten Märkte in Fernost können am Donnerstag überwiegend zulegen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Gewinn von 1,73 Prozent bei 53.688,89 Punkten.

Wer­bung

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,06 Prozent auf 4.119,40 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gibt hingegen 0,06 Prozent auf 26.569,64 Stellen ab.

3. Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen

Wer­bung

Erst hält Donald Trump eine Rede voller Feindseligkeiten gegenüber Europa - dann scheint es plötzlich eine Annäherung im Grönland-Konflikt zu geben. Zur Nachricht

4. Intel präsentiert Zahlen

Intel öffnet nach US-Börsenschluss die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Was Analysten erwarten

5. Deutsche Börse-Aktie wenig bewegt: Übernahme von Allfunds geplant

Die Deutsche Börse setzt zur größten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds vor. Zur Nachricht

6. VW: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich

Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Zur Nachricht

7. Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung

Rivian erreicht 2025 die erwarteten Produktions- und Auslieferungszahlen, doch Morgan Stanley bleibt vorsichtig und warnt vor möglichen Nachfragerisiken 2026. Zur Nachricht

8. XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko

XRP-Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der Kursrally im Jahr 2026. Doch ein erfahrener Finanzanalyst warnt: Die guten Nachrichten könnten bereits eingepreist sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag kaum.

10. Euro kaum verändert

Der Euro zeigt sich am Donnerstag nahezu unbewegt.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:0010 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Warten auf Intel-Bilanz
07:59Offenbar Einigung um Grönland erzielt: Trump-Kehrtwende dürfte DAX anschieben
07:09Tesla, Volkswagen, Mercedes, VW, Rivian - der Newsletter „manage:mobility“
07:02Volkswagen, Audi: Software-Allianz mit Rivian liefert nicht wie erwartet - Sorge vor Absturz
06:39Erfolgsrezept für Anleger: Das verbirgt sich hinter der 14- bzw. 15-Jahres-Regel
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
mehr