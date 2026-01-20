DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 -3,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.416 +1,5%Euro1,1725 ±-0,0%Öl64,12 +0,2%Gold4.860 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon im Fokus
Top News
Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026 Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026
Goldpreis: Rally der Krisenwährung sorgt für neues Allzeithoch Goldpreis: Rally der Krisenwährung sorgt für neues Allzeithoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Rally der Krisenwährung sorgt für neues Allzeithoch

21.01.26 07:43 Uhr
Neues Allzeithoch beim Goldpreis: Warum die Krisenwährung gefragt ist | finanzen.net

Unterstützt von den geopolitischen Spannungen um Grönland überwand der Goldpreis im frühen Mittwochshandel erstmals die Marke von 4.800 Dollar.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.859,96 USD 96,45 USD 2,02%
News
Ölpreis (Brent)
64,12 USD 0,12 USD 0,19%
News
Ölpreis (WTI)
59,86 USD -0,50 USD -0,83%
News

von Jörg Bernhard

Im Zuge wachsender Spannungen zwischen den USA und der NATO im Zusammenhang mit Grönland kam es nach dem US-Feiertag am Montag zu einem breit angelegten Ausverkauf bei US-Aktien. Trumps neue Zollandrohungen gegen europäische Länder führten zu einem massiven Vertrauensverlust gegenüber den USA. Dieses Kapital suchte Schutz im "sicheren Hafen Gold". Neben Trumps "Annexionsgelüsten" und die daraus resultierende Entdollarisierung stellt aber auch die steigende Staatsverschuldung ein triftiges Kaufargument für Gold dar. Nun warten die Marktakteure auf die für morgen anberaumte Veröffentlichung aktueller Daten von der Konjunktur- und Inflationsfront sowie vom US-Arbeitsmarkt. Sollten diese schwächer als erwartet ausfallen, dürften Zinshoffnungen an den Goldmärkten für zusätzlichen Rückenwind sorgen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 111,00 auf 4.876,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Lagerbericht

Zur Wochenmitte entwickelt sich der Ölpreis uneinheitlich. Die US-Sorte WTI tendiert angesichts eines erwarteten Anstiegs der US-Rohöllagerbestände bergab, während die Nordseemarke Brent wegen eines vorübergehenden Produktionsstopps in zwei großen Ölfeldern in Kasachstan zulegen kann. Nun warten die Marktakteure auf die wöchentlichen Berichte zur Entwicklung der in den USA gelagerten Ölmengen. Die Daten des American Petroleum Institute (API) werden am Abend (22:30 Uhr) veröffentlicht. Die offiziellen Zahlen der US-Energiebehörde EIA folgen am Donnerstag (18:00 Uhr). Wegen des US-Feiertags am Montag erfolgen beide Veröffentlichungen einen Tag später als üblich. Als Belastungsfaktoren sind an den Ölmärkten nach wie vor die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump anzusehen, neue Zölle gegen europäische Staaten zu verhängen, falls keine Einigung über eine US-Kontrolle Grönlands erzielt werde.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,46 auf 59,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 64,26 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juri / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis