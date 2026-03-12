DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7035 +5,9%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
23,41 EUR +1,09 EUR +4,88 %
STU
Marktkap. 5,71 Mrd. EUR

KGV 31,47
NEU
WKN ZAL111

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Bernstein Research

Zalando Market-Perform

14:36 Uhr
Zalando Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
23,41 EUR 1,09 EUR 4,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Market-Perform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
23,33 €		 Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
23,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

