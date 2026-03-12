Zalando Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 31,47
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Market-Perform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
23,33 €
|Abst. Kursziel*:
7,16%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
23,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
