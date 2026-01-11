DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +1,5%Nas23.796 +0,5%Bitcoin78.621 +0,6%Euro1,1675 +0,3%Öl64,08 +1,7%Gold4.612 +2,3%
Commodities im Fokus

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

12.01.26 20:43 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 2,37 Prozent auf 4.616,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.509,81 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 7,47 Prozent auf 85,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 79,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 3,65 Prozent auf 2.369,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.286,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,33 Prozent auf 1.879,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.818,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,49 Prozent auf 63,96 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 63,34 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 59,12 US-Dollar am Vortag auf 59,79 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Nach 3,04 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um -3,54 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Kaffeepreis kaum vom Fleck. Nach 3,58 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kaffeepreis um 19:30 Uhr bei 3,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,71 Prozent auf 2,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,34 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -5,38 Prozent auf 4,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,05 Prozent auf 1,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 2,04 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,49 US-Dollar am Vortag auf 10,33 US-Dollar nach unten (--1,48 Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -1,80 Prozent auf 294,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 300,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,14 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,49 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 7,13 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 3,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,17 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,85 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,47 Prozent auf 14,79 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 14,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,93 Prozent auf 57,06 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 56,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 19:06 Uhr steigt der Kohlepreis um 1,84 Prozent auf 97,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,98 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 9,99 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Holzpreis bei 545,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (534,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,96 Prozent.

