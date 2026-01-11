Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

Commodities im Fokus

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 2,37 Prozent auf 4.616,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.509,81 US-Dollar gelegen hatte.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 7,47 Prozent auf 85,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 79,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 3,65 Prozent auf 2.369,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.286,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,33 Prozent auf 1.879,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.818,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,49 Prozent auf 63,96 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 63,34 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 59,12 US-Dollar am Vortag auf 59,79 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Nach 3,04 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um -3,54 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Kaffeepreis kaum vom Fleck. Nach 3,58 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kaffeepreis um 19:30 Uhr bei 3,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,71 Prozent auf 2,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,34 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -5,38 Prozent auf 4,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,05 Prozent auf 1,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 2,04 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,49 US-Dollar am Vortag auf 10,33 US-Dollar nach unten (--1,48 Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -1,80 Prozent auf 294,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 300,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,14 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,49 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 7,13 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 3,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,17 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,85 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,47 Prozent auf 14,79 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 14,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,93 Prozent auf 57,06 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 56,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 19:06 Uhr steigt der Kohlepreis um 1,84 Prozent auf 97,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,98 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 9,99 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Holzpreis bei 545,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (534,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,96 Prozent.

Redaktion finanzen.net