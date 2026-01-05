DAX25.351 +0,4%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,08 +0,1%Gold4.615 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Über Erwartungen

arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart

12.01.26 14:16 Uhr
arGEN-X-Aktie nach dem Vyvgart-Umsatzbericht deutlich im Minus | finanzen.net

Das Biotechunternehmen arGEN-X hat 2025 von seinem Kassenschlager Vyvgart zur Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
671,40 EUR -19,60 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6.003,1 PKT 5,7 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Der Produkt-Umsatz lag auf Basis vorläufiger Zahlen bei 4,15 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro), ein Anstieg um 90 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal wurden Erlöse von 1,29 Milliarden Dollar verbucht. Analysten hatte etwas weniger erwartet. Die im EuroStoxx notierte Aktie war via EURONEXT zuletzt mit einem Minus von 3,32 Prozent bei 670,60 Euro der schwächste Wert im Index.

Wer­bung

Laut Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank verfehlte das Unternehmen trotz des deutlichen Umsatzwachstums einige der optimistischeren Erwartungen am Markt. Er sieht in dem Rücksetzer vom Montag aber eine weitere Einstiegschance.

arGEN-X macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Zuletzt wurde es auch zur Anwendung bei Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie zugelassen.

Die vollständigen Zahlen für 2025 will arGEN-X im Februar 2026 veröffentlichen.

/err/stk/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf arGEN-X

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf arGEN-X

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: anyaivanova/shutterstock.com, bluebay2014/stock.adobe.com

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu arGEN-X N.V.

DatumRatingAnalyst
16.12.2025arGEN-X OutperformBernstein Research
15.12.2025arGEN-X BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2025arGEN-X NeutralUBS AG
15.12.2025arGEN-X BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.12.2025arGEN-X OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.12.2025arGEN-X OutperformBernstein Research
15.12.2025arGEN-X BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2025arGEN-X BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.12.2025arGEN-X OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.12.2025arGEN-X NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für arGEN-X N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen