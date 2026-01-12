DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
arGEN-X Aktie

695,20 EUR +15,00 EUR +2,21 %
STU
694,60 EUR +23,60 EUR +3,52 %
GVIE
Marktkap. 42,92 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

arGEN-X N.V.
695,20 EUR 15,00 EUR 2,21%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Eckdaten für 2025 von 950 auf 980 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz 2025 mit Vyvgart erscheine gut, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
696,80 €		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
695,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
873,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

10:01 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Über Erwartungen arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die arGEN-X-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx arGEN-X-Aktie rutscht ab wegen abgebrochener Medikamentenstudie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
