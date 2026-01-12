arGEN-X Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Eckdaten für 2025 von 950 auf 980 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz 2025 mit Vyvgart erscheine gut, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu arGEN-X N.V.
|10:01
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
