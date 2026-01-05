DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.523 +0,3%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.793 +0,5%Bitcoin 78.557 +0,5%Euro 1,1672 +0,3%Öl 63,73 +1,1%Gold 4.619 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Abivax-Aktie mit Kurssprung: Mögliche Milliardenübernahme durch Eli Lilly Abivax-Aktie mit Kurssprung: Mögliche Milliardenübernahme durch Eli Lilly
NVIDIA-Aktie im Fokus: Chip-Riese greift wohl auf alte Hardware zurück NVIDIA-Aktie im Fokus: Chip-Riese greift wohl auf alte Hardware zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

arGEN-X Aktie

Kaufen
Verkaufen
arGEN-X Aktien-Sparplan
680,80 EUR +0,20 EUR +0,03 %
STU
671,00 EUR -23,40 EUR -3,37 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,92 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010832176

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARGNF

DZ BANK

arGEN-X Kaufen

19:06 Uhr
arGEN-X Kaufen
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
680,80 EUR 0,20 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 889 auf 850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vorläufige Zahlen des Biotech-Unternehmens für den Umsatz im vergangenen Jahr bestätigen das hohe Wachstum, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien allerdings nicht die positive Überraschung, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten. Der kleine Kursrücksetzer biete angesichts der klaren Bestätigung der Langfristziele eine weitere Einstiegschance./niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:57 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Kaufen

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
671,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
680,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
873,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

19:06 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Über Erwartungen arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die arGEN-X-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx arGEN-X-Aktie rutscht ab wegen abgebrochener Medikamentenstudie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
RSS Feed
arGEN-X N.V. zu myNews hinzufügen