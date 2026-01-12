arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,92 Mrd. EURKGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Der Umsatz mit dem Medikament Vyvgart habe die Erwartung übertroffen, habe im historischen Vergleich aber eher weniger überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem niederländischen biopharmazeutischen Unternehmen./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Hold
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
675,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
696,80 €
|Abst. Kursziel*:
-3,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
693,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,68%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
823,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
