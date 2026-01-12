DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
arGEN-X Aktie

Marktkap. 42,92 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Hold

13:56 Uhr
arGEN-X Hold
arGEN-X N.V.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Der Umsatz mit dem Medikament Vyvgart habe die Erwartung übertroffen, habe im historischen Vergleich aber eher weniger überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem niederländischen biopharmazeutischen Unternehmen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
675,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
696,80 €		 Abst. Kursziel*:
-3,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
693,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,68%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
823,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

13:56 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
11:36 arGEN-X Neutral UBS AG
10:01 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Über Erwartungen arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die arGEN-X-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx arGEN-X-Aktie rutscht ab wegen abgebrochener Medikamentenstudie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
