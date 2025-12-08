DAX 24.297 +0,5%ESt50 5.757 +0,6%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.560 +1,9%Euro 1,1746 +0,1%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.337 +0,8%
arGEN-X Aktie

701,40 EUR -47,20 EUR -6,31 %
STU
706,80 EUR -45,40 EUR -6,04 %
GVIE
Marktkap. 46,37 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

UBS AG

arGEN-X Neutral

12:06 Uhr
arGEN-X Neutral
arGEN-X N.V.
701,40 EUR -47,20 EUR -6,31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 910 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Vyvgart in der Studie gegen Endokrine Orbitopathie (EO) komme überraschend, schrieb Xian Deng am Montag. Noch gebe es keine Hinweise, ob der Placebo-Arm oder der Vyvgart-Arm unerwartet abgeschnitten hätten. Die vorherigen Daten laufender Phase-III-Studien des Antikörper-Spezialisten seien aber robuster gewesen. Für die Vyvgart-Studie gegen Morbus Basedow sehe Argenx keine Auswirkungen. Deng erinnerte aber an die enge Verknüpfung beider Erkrankungen. Letztlich sei mit dem Abbruch eine der wichtigsten Triebfedern für das zweite Halbjahr 2026 weggefallen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

