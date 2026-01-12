arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,92 Mrd. EURKGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Der Vyvgart-Umsatz des Pharmakonzerns habe etwas über der Markterwartung gelegen, schrieb Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: arGEN-X Neutral
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
696,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
696,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Xian Deng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
873,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
