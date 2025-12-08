DAX 24.230 +0,2%ESt50 5.753 +0,6%MSCI World 4.409 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 +2,9%Nas 23.076 -0,5%Bitcoin 73.059 -2,8%Euro 1,1752 +0,1%Öl 60,45 -1,3%Gold 4.306 +0,1%
arGEN-X Aktie

720,80 EUR -27,80 EUR -3,71 %
STU
714,60 EUR -37,60 EUR -5,00 %
GVIE
Marktkap. 46,37 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

Jefferies & Company Inc.

21:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx nach dem Ende einer klinischen Studie auf "Buy" mit einem in US-Dollar lautendem Kursziel von 950 belassen. Er habe die Studie bisher ohnehin nicht in seine Modelle einbezogen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sehe weiter Potenzial in der Aktie für das kommende Jahr./men/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
700,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
720,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
872,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

21:01 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12:06 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:06 arGEN-X Neutral UBS AG
10:46 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Rückschlag arGEN-X-Aktie rutscht ab wegen abgebrochener Medikamentenstudie arGEN-X-Aktie rutscht ab wegen abgebrochener Medikamentenstudie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.12.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Argenx auf 'Overweight' - 'Kaufchance'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingefahren
