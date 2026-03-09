JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ergebniskennziffern der italienischen Assekuranz seien von guter Qualität./rob/bek/ag

