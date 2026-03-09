DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1385 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mir schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Rohstoffkurse am Vormittag
Assicurazioni Generali Aktie

33,58 EUR +0,28 EUR +0,84 %
STU
33,58 EUR +0,64 EUR +1,94 %
GVIE
Marktkap. 50,32 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

09:51 Uhr
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,58 EUR 0,28 EUR 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ergebniskennziffern der italienischen Assekuranz seien von guter Qualität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,54 €		 Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,07%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

09:51 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Geringe Schäden Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt
Dow Jones Generali veräußert Schaden-Unfall-Sparte in Irland an Zurich - Aktie tiefer
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
EN, Generali 12.03.2026 - 08:46
EN, Generali 12.03.2026 - 07:00
EN, Generali 09.03.2026 - 10:00
EN, Generali 06.03.2026 - 05:09
EN, Generali 02.03.2026 - 06:45
EN, Generali 23.02.2026 - 05:30
EN, Generali 16.02.2026 - 05:00
EN, Generali 13.02.2026 - 10:40
