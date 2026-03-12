Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 51,95 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,41 €
|Abst. Kursziel*:
10,45%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Assicurazioni Generali Underweight
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|Goldman Sachs Group Inc.
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