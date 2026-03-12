Goldman Sachs Group Inc.

Assicurazioni Generali Neutral

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT

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