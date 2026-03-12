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Symbol ARZGF

Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

08:36 Uhr
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
32,71 EUR -0,69 EUR -2,07%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 28 auf 28,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,54 €		 Abst. Kursziel*:
-15,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
32,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,87%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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