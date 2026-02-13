DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.958 -0,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.421 -1,3%Euro 1,1826 -0,2%Öl 68,37 -0,3%Gold 4.920 -1,5%
Assicurazioni Generali Aktie

35,54 EUR +0,21 EUR +0,59 %
STU
35,54 EUR +0,31 EUR +0,88 %
GVIE
Marktkap. 53,59 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

13:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
35,54 EUR 0,21 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 12. März erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif senkte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn des Versicherers im vergangenen Jahr leicht ab. Zugleich hob er seine Prognosen für 2026 bis 2028 um ein bis zwei Prozent an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,49 €		 Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

13:46 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
21.01.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

