JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 12. März erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif senkte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn des Versicherers im vergangenen Jahr leicht ab. Zugleich hob er seine Prognosen für 2026 bis 2028 um ein bis zwei Prozent an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT

