Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 52,49 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Versicherers habe er nur kleinere Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in seiner Einschätzung vom Dienstag. Seine Prognosen für den bereinigten Nettogewinn lägen weiterhin über den Konsensschätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,69 €
|Abst. Kursziel*:
18,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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