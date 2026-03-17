JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Versicherers habe er nur kleinere Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in seiner Einschätzung vom Dienstag. Seine Prognosen für den bereinigten Nettogewinn lägen weiterhin über den Konsensschätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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