Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 50,74 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach einer Präsentation des Versicherers zu Finanzthemen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Farooq Hanif nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen im Lebensversicherungsbereich, erhöhte sie aber für das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,62 €
|Abst. Kursziel*:
21,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
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