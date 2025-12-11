GNW-News: Der slowenische Tourismusverband veröffentlichte einen Artikel, in dem die Höhepunkte Sloweniens im Jahr 2026 vorgestellt werden

^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Jahr 2026 lädt

Slowenien Reisende - und Geschichtenerzähler - dazu ein, ein Jahr voller

Wer­bung Wer­bung

kultureller Meilensteine, Outdoor-Abenteuer und Erlebnisse zu entdecken, die

langsames, bewusstes Reisen neu definieren. Unter der Leitung des slowenischen

Tourismusverbandes präsentiert das Land eine breite Palette zu bieten: von einem

jahrhundertealten Passionsspiel bis hin zu Weltklasse-Architektur, von

Radsportlegenden bis hin zu blühenden Wiesen und neuen Räumen für Remote-Arbeit

- mit unbegrenzten Inspirationen zwischen den Alpen und der Adria.

Wer­bung Wer­bung

Alle sechs Jahre verwandelt sich die mittelalterliche Stadt Shkofja Loka in eine

riesige Freilichtbühne für die Passionsspiele von Shkofja Loka

(https://www.slovenia.info/en/stories/the-skofja-loka-passion-play) (21. März

bis 19. April 2026), ein von der UNESCO anerkanntes Meisterwerk des Theaters und

der religiösen Verehrung. Mehr als tausend Einheimische stellen gemeinsam diese

dramatische Prozession aus dem 18. Jahrhundert nach.

Wer­bung Wer­bung

In Bled wird im Sommer 2026 ein neues architektonisches und kulturelles

Wahrzeichen eröffnet: das Muzej Lah (https://muzejlah.com/), entworfen von David

Chipperfield Architects. Es beherbergt die Lah-Sammlung und verbindet alpine

Gelassenheit mit zeitgenössischer Kunst und Design.

Ausgezeichnet als Europas beste Kulturstadt

(https://www.slovenia.info/en/stories/ptuj-best-cultural-heritage-town-in-

europe-for-2026) 2026, verkörpert Ptuj - Sloweniens älteste Stadt - eine

lebendige Tradition. Ihr römisches Erbe, ihre lebhaften Feste, darunter

Kurentovanje (https://www.slovenia.info/en/stories/kurentovanje-the-largest-

shrovetide-carnival-in-slovenia) - der größte Faschingsumzug, der von der UNESCO

für sein Ritual, der Vertreibung des Winters, ausgezeichnet wurde - machen Ptuj

zu einer der stimmungsvollsten historischen Städte des Landes.

Sportbegeisterte können sich auf die Europameisterschaften im Straßenradrennen

in Ljubljana (3.-7. Oktober 2026) freuen. Für ein Land, das Champions wie Tadej

Poga?ar (https://www.slovenia.info/en/stories/tadej-pogacar-the-wonder-boy-who-

stunned-the-cycling-world) und Primozh Rogli?

(https://www.slovenia.info/en/stories/primoz-roglic) hervorgebracht hat, ist

dies sowohl ein sportlicher Meilenstein als auch eine Einladung, Sloweniens

erstklassige Radwege (https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-

holidays/biking) zu entdecken.

Im ganzen Land wird eine Welle von Neueröffnungen - vom Kneipp-inspirierten

NaturHotel Snovik bis hin zu Sloweniens erstem Familienhotel in Olimje - die

Boutique-Hotellerie Sloweniens weiter bereichern. Neue einzigartige Erlebnisse

in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-

experiences) - vom Pilzesammeln (https://www.slovenia.info/en/things-to-

do/slovenia-unique-experiences/133-it-smells-like-mushrooms) in Bovec über einen

Besuch im erhalten gebliebenen Fotostudio Pelikan

(https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-experiences/130-

visiting-photographer-pelikan) aus dem 19. Jahrhundert in Celje, die Entdeckung

der Geheimnisse des UNESCO-Urwalds Krokar (https://www.slovenia.info/en/things-

to-do/slovenia-unique-experiences/127-secrets-of-the-unesco-listed-krokar-

primeval-forest) in Ko?evsko bis hin zur Erkundung der Welt der Imkerei

(https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-experiences/124-a-

sweet-honey-experience) in Novo mesto - laden Besucher dazu ein, zu

entschleunigen, Kontakte zu knüpfen und sich einzubringen.

Und für diejenigen, die eine Balance zwischen Arbeit und Fernweh suchen, bietet

Slowenien jetzt ein Visum für digitale Nomaden

(https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad) an, das es einfacher

denn je macht, inmitten der natürlichen Schönheit des Landes zu leben und zu

arbeiten.

Für Journalisten und Besucher, die auf der Suche nach authentischen europäischen

Geschichten sind, die Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander

verbinden, bietet Slowenien im Jahr 2026 ein ganzes Jahr voller Inspiration.

Entdecken Sie die vollständige Liste der Highlights für 2026

(https://www.slovenia.info/en/business/press-centre/2026-highlights)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-

64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84

press@slovenia.infoÂ°