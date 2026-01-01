DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -2,9%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,33 -0,1%Gold4.945 +0,2%
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
10 vor 9

Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

23.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,02 Prozent tiefer bei 24.851,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,29 Prozent zu auf 53.846,87 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenso nach oben: Der Shanghai Composite notiert stellenweise 0,23 Prozent höher bei 4.132,22 Einheiten.

Aufwärts geht es unterdessen auch in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich zwischenzeitlich 0,39 Prozent fester bei 26.734,11 Stellen.

3. Goldrally setzt sich fort: 5.000-Dollar-Marke rückt näher - Silber mit Rekord

Edelmetalle bleiben bei Investoren weiter gefragt: Gold und Silber waren am Freitag im frühen Handel so teuer wie noch nie. Zur Nachricht

4. Japans Notenbank hält Leitzins stabil

Japans Zentralbank hat die Zinsen am Freitag unverändert gelassen. Der Leitzins liegt weiterhin bei 0,75 Prozent. Zur Nachricht

5. Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht

Der Technologiegigant Intel hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel sowie das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Zur Nachricht

6. BASF-Aktie dennoch stabil: Gewinnrückgang größer als erwartet

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet. Zur Nachricht

7. Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt

Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie in Grün: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen

Tech-Milliardär Elon Musk stellt in Aussicht, dass Tesla bis Ende 2027 den Verkauf humanoider Roboter starten könnte. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise klettern am Freitagmorgen.

10. Euro etwas tiefer

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.

