Bilanz des Chip-Riesen

Der Technologiegigant Intel hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel sowie das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt.

Für Intel ist das vierte Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2025 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,15 US-Dollar nach einem EPS von 0,13 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit schlug sich Intel auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 0,078 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz sank unterdessen im Berichtszeitraum von 14,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 13,7 Milliarden US-Dollar. Experten hatten für Intel zuvor einen Umsatz von 13,42 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal erwartet.

Der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr 2025 belief sich derweil auf 0,42 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr ein EPS von -0,13 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten hier zuvor ein Plus von 0,338 US-Dollar pro Aktie prognostiziert.

Der Umsatz in 2025 lag laut dem US-Konzern bei 52,9 Milliarden US-Dollar. Das ist weniger als die 53,1 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahr umgesetzt wurden. Analysten hatten für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 52,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Sanierungskurs von Lieferengpässen bremst

Der Chipkonzern Intel wird auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst. Die Umsatzprognose von 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar für das laufende Quartal enttäuschte die Wall Street.

Finanzchef David Zinsner sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, es brauche unter anderem Zeit, die Produktionskapazitäten bei der neuen Chipgeneration von Intel hochzufahren. In dieser Situation wolle Intel in den kommenden Monaten bevorzugt die starke Nachfrage nach Technik für Rechenzentren bedienen. Der Konzern habe den Bedarf in dem Bereich bei seinen Planungen unterschätzt.

Analyst Jay Goldberg von Seaport Research verwies im US-Sender CNBC auch auf die Knappheit bei Speicherchips, wegen der weniger PCs mit Intel-Chips gebaut werden könnten. Grund für die Engpässe ist, dass der Bedarf an Speicher für KI-Rechenzentren die Produktionskapazitäten strapaziert.

Im vergangenen Quartal übertraf Intel noch die Erwartungen der Analysten trotz eines Umsatzrückgangs und roter Zahlen. Die Erlöse fielen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es einen Verlust von 591 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 126 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Intel versucht unter dem seit knapp einem Jahr amtierenden Chef Lip-Bu Tan, unter anderem durch Kostensenkungen aus der Krise zu kommen, und gab dafür unter anderem die Pläne zum Bau eines Werks in Magdeburg auf. Im August bekam der US-Staat nach Druck von Präsident Donald Trump einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel als Gegenleistung für zuvor unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen. Der Intel-Aktienkurs verdoppelte sich seitdem.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren.

Für Branchenexperte Harlan Sur von der US-Bank JPMorgan war der Kursanstieg allerdings zu viel des Guten. Er hob sein Kursziel in einer Studie vom Freitag zwar an, allerdings nur von 30 auf 35 US-Dollar. Seine Einstufung für die Aktie lautet weiterhin auf "Underweight". Die jüngsten Kennzahlen des Halbleiterkonzerns fand er zwar besser als erwartet. Der Ausblick des Managements auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht.

Intel zollen Rally Tribut

Herber Kursdämpfer für die zuletzt verwöhnten Anleger von Intel: Der Chipkonzern wird auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst und das sorgte am Freitag bei den seit einigen Wochen stark gelaufenen Aktien für einen Kursrutsch. Die Papiere sacken an der NASDAQ letztlich um 17,00 Prozent auf 45,09 US-Dollar ab. Sie hatten seit Jahresanfang einen Kursanstieg von fast 50 Prozent hingelegt. Für 2026 beträgt der Zuwachs aktuell immer noch rund 22 Prozent.

SANTA CLARA (dpa-AFX)