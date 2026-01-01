DAX24.849 ±-0,0%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -1,8%Nas23.475 +0,2%Bitcoin75.636 -0,6%Euro1,1749 -0,1%Öl65,85 +2,3%Gold4.955 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW Carl Zeiss Meditec 531370 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street leichter -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Investieren in KI-Aktien Investieren in KI-Aktien
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Grönland im Fokus

Entspannung im Zollstreit: Brüssel verlängert Aussetzung der Abgaben auf US-Waren

23.01.26 14:52 Uhr
Aufatmen in der Wirtschaft: EU-Zölle auf US-Produkte bleiben vorerst ausgesetzt | finanzen.net

Die Europäische Kommission will verhindern, dass am 7. Februar eine Reihe von Importzöllen auf US-Waren in Kraft treten, nachdem sich die transatlantischen Spannungen zuletzt entspannt haben.

Ein Sprecher der Kommission sagte am Freitag vor Journalisten, dass in Kürze ein Gesetzesvorschlag vorlegt werde, mit dem die derzeit gültige Aussetzung von Zöllen verlängert wird. Die EU hatte im Juli vergangenen Jahres ein Paket von Zöllen auf US-Waren verabschiedet, das Einfuhren im Wert von 93 Milliarden Euro jährlich betroffen hätte. Brüssel hatte dessen Umsetzung dann aber für die Dauer von sechs Monate ausgesetzt, um den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA zu ermöglichen.

Wer­bung

Die Drohung von US-Präsident Trump am vergangenen Samstag, Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, die sich seinem Wunsch widersetzt hatten, Grönland zu übernehmen, hätte dazu führen können, dass Brüssel die Aussetzung ihrer Zölle nicht verlängert hätte, so dass die Abgaben im Februar in Kraft getreten wären. Trump nahm die Drohung nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Wintersportort Davos zwischenzeitlich zurück.

"Wir haben unser Ziel mit diplomatischen und politischen Mitteln erreicht, die wir immer einer Spirale von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen vorziehen werden, die nur unseren Gegnern helfen, die wir aus der strategischen Landschaft fernhalten wollen", sagte Kommissionssprecher Olof Gill und fügte hinzu, dass sich die EU nun wieder auf die Umsetzung ihres im letzten Sommer mit den USA geschlossenen Handelsabkommens konzentrieren könne.

Die Zölle würden für weitere sechs Monate ausgesetzt, "aber wenn wir sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft brauchen, können sie wieder in Kraft gesetzt werden", sagte er. p> DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

Bildquellen: Peter Stein / Shutterstock.com, Iurii Konoval / Shutterstock.com