Stabilus Aktie
Marktkap. 505,12 Mio. EURKGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 32 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Auto- und Industriezulieferers entsprächen den Unternehmenszielen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Anleger dürften sich nun auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr konzentrieren, die am 8. Dezember zusammen mit den endgültigen Ergebnissen veröffentlicht werde. An diesem Tag werde auch der neue Finanzvorstand vorgestellt./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stabilus Buy
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,85 €
|Abst. Kursziel*:
48,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,85%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
