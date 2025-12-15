DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.315 -2,5%Euro1,1751 +0,1%Öl60,37 -1,4%Gold4.303 ±0,0%
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.182 Pkt - Stabilus mit Rückkauf gesucht

15.12.25 22:33 Uhr
DOW JONES--Mit kleinen Verlusten haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt, nachdem die erhoffte Erholung der Wall Street ausgeblieben war.

Die Nachrichtenlage war dünn und konzentrierte sich auf Neben- und Kleinstwerte. Nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs gewannen Stabilus 0,7 Prozent. Einen Aktienrückkauf plant auch Alzchem. Dieser fällt mit 10 Millionen Euro jedoch gering aus, weshalb die Aktie nicht darauf reagierte.

Uniper sanken um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es den Verkauf seiner 20-prozentigen Beteiligung an der Opal-Gaspipeline "gemäß der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2022" zu veräußern beabsichtige.

Noratis wurden fast 11 Prozent höher getaxt. Der hoch verschuldete Bestandsentwickler von Wohnimmobilien hatte mitgeteilt, dass er ein Schutzschirmverfahren beantragt habe.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.182 24.230 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
08.12.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
08.12.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2022Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2021Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
31.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Stabilus ReduceKepler Cheuvreux
18.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.

