Stabilus Aktie

Marktkap. 498,94 Mio. EUR

KGV 28,11
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

08:36 Uhr
Stabilus SE Overweight
Stabilus SE
20,75 EUR 0,10 EUR 0,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht Continental als seinen Top-Wert./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE
JP Morgan Chase & Co.
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight
20,55 €		 Abst. Kursziel*:
80,05%
Rating vorher:
Overweight
20,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,31%
Analyst Name:
Jose M Asumendi
-		 Ø Kursziel:
39,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

