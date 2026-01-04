DAX24.672 +0,5%Est505.884 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +3,3%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,06 +0,4%Gold4.411 +1,9%
Kehl kündigt an: Keine Winter-Zugänge mehr geplant

05.01.26 13:43 Uhr
MARBELLA (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) plant in diesem Winter keine Zugänge. Wie Sportdirektor Sebastian Kehl im Trainingslager in Marbella bestätigte, sollen bis zum Ende der Transferfrist Anfang Februar nur noch Spieler abgegeben werden. "Wir haben in den letzten Jahren häufig im Winter zugegriffen, weil wir auf der einen Seite mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Das ist in diesem Jahr anders", sagte Kehl am trainingsfreien Montag.

Der BVB hatte zuletzt vor vier Jahren keinen Spieler im Winter verpflichtet und nach dem Jahreswechsel aktuelle Stammspieler wie Daniel Svensson und Julian Ryerson sowie spätere Weltklassespieler wie Erling Haaland (jetzt Manchester City) verpflichtet.

Duranville soll noch verliehen werden

"Natürlich wollen wir trotzdem besser werden. Und wir machen uns auch Gedanken, ob wir das auf der Kaderseite tun können. Aber es muss am Ende auch Sinn ergeben, finanzierbar sein, in die Struktur passen", sagte Kehl weiter. Ersatz für den nach Brighton & Hove Albion zurückgekehrten Pascal Groß hatte der BVB bereits ausgeschlossen. Neben dem an die TSG Hoffenheim verliehenen Cole Campbell könnte auch Julien Duranville noch verliehen werden.

Der vor drei Jahren für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtete 19 Jahre alte Außenstürmer hat auch aufgrund von einigen Verletzungen den Durchbruch in Dortmund bislang nicht geschafft. "Und deswegen bin ich in Gesprächen, aber es gibt im Moment noch nichts, was man vermelden kann", sagte Kehl. "Dass er mehr Spielzeit bekommt, wäre auf jeden Fall sinnvoll."/lap/DP/zb

