Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

09:46 Uhr
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs der Münchner spiegle die mittelfristigen Aussichten nicht wider, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Dies resultiere wohl aus dem Aktienüberhang der Mutter Siemens und gewissem Misstrauen in die Finanzentwicklung. Fortschritte in der Berechenbarkeit des Geschäfts dürften die Fundamentaldaten höher einpreisen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,10 €		 Abst. Kursziel*:
42,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,15%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

09:46 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
16.01.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Buy in neuer Analyse Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Montagvormittag
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag auf grünem Terrain
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
