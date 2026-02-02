Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 47,1 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,23 €
|Abst. Kursziel*:
45,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,63%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG