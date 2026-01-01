DAX aktuell

Der deutsche Leitindex dürfte auch am zweiten Handelstag des Jahres zulegen. Das Rekordhoch liegt dabei in Reichweite.

Der DAX dürfte am Montag weiter in Richtung seines Rekordhochs aus dem Oktober steigen. Vorbörslich zeigt er sich zeitweise moderat im Plus. Damit setzt sich der zuletzt freundliche Trend wohl auch am zweiten Handelstag fort. Die US-Aktion gegen den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt an den Märkten zunächst nicht für Verunsicherung.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ölpreise im Blick: US-Militäreinsatz in Venezuela belastet nur leicht

Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach. Hintergrund ist unter anderem die Absicht von US-Präsident Donald Trump, die Ölproduktion in Venezuela mit Unterstützung großer US-Konzerne wieder anzukurbeln. Perspektivisch niedrigere Energiepreise könnten sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Kann der deutsche Aktienmarkt auch 2026 profitieren?

Unabhängig davon profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Belebung der bislang schwachen deutschen Konjunktur im neuen Jahr. Zusätzlichen Auftrieb sieht Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades in der im Vergleich zu den stark gestiegenen US-Indizes moderaten Bewertung des DAX. Die Anzeichen für eine spürbare Kapitalrotation nähmen zu: Investoren könnten Mittel aus den USA abziehen und verstärkt in günstiger bewertete europäische Standardwerte umschichten.

Zahlreiche Konjunkturdaten im Fokus der Anleger

In der neuen Handelswoche rücken zunächst zahlreiche Konjunkturdaten in den Fokus. Besonders dicht ist der Terminplan am Dienstag mit der Veröffentlichung der deutschen Inflationszahlen. Am Freitag stehen dann die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA im Mittelpunkt, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires