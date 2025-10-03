DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
D-Wave Aktie fällt nach starkem Quartal und positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf? D-Wave Aktie fällt nach starkem Quartal und positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Labels Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,08 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,55 Mio. EUR

KGV 73,33 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 548956

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005489561

GBC

United Labels Kaufen

14:09 Uhr
United Labels Kaufen
Aktie in diesem Artikel
United Labels AG
1,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Auftragsverschiebungen einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,30 Mio. Euro (HJ 2024: 10,22 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft auch auf allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere Skalen- bzw. Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So sei das EBIT signifikant auf 0,43 Mio. Euro (HJ 2024: 1,08 Mio. Euro) gesunken. Gleichzeitig habe sich infolgedessen die EBIT-Marge deutlich auf 5,9 Prozent (HJ 2024: 10,6 Prozent) reduziert. Hinsichtlich der Auftragslage sei Ende Juni 2025 ein Auftragsbestand von14,70 Mio. Euro verzeichnet worden, der damit deutlich um 21,0 Prozent oberhalb des Auftragsniveaus des Vorjahresstichtags (Auftragsbestand 30.06.2024: 12,20 Mio. Euro) gelegen habe. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen sei die bisherige Prognose bekräftigt worden. Folglich erwarte das Unternehmen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Vor dem Hintergrund der Halbjahresperformance, die v.a. umsatzseitig unter den Erwartungen von GBC gelegen habe, passe das Analystenteam seine bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen moderat nach unten an. Basierend auf den gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,00 Euro (zuvor: 5,05 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 14:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.11.2025 um 09:20 Uhr fertiggestellt und 11.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fcc2af2b7cef8e2838e4c8fd17b8fc15
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Labels Kaufen

Unternehmen:
United Labels AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
∞%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
270,37%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Labels AG

14:09 United Labels Kaufen GBC
03.07.25 United Labels Kaufen GBC
18.12.24 United Labels Kaufen GBC
17.09.24 United Labels Kaufen GBC
27.08.24 United Labels Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu United Labels AG

Aktien-Global United Labels: Jahresziele 2025 bestätigt
finanzen.net United Labels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
EQS Group EQS-News: United Labels berichtet über das erste Halbjahr und erwartet auch für das Gesamtjahr 2025 eine positive Entwicklung
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-PVR: United Labels AG: Ver&#246;ffentlichung gem&#228;&#223; &#167; 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Aktien-Global United Labels: Kursziel angehoben
EQS Group EQS-PVR: United Labels AG: Ver&#246;ffentlichung gem&#228;&#223; &#167; 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: United Labels reports on the first half of the year and expects positive development for 2025 as a whole
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: United Labels Reports on First Quarter and Expects Further Growth in Revenue and Earnings for Full-Year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: United Labels AG: preliminary business figures for the financial year 2024
EQS Group EQS-DD: United Labels AG: Facility Management Muenster GmbH, buy
RSS Feed
United Labels AG zu myNews hinzufügen