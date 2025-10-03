GBC

United Labels Kaufen

14:09 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Auftragsverschiebungen einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,30 Mio. Euro (HJ 2024: 10,22 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft auch auf allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere Skalen- bzw. Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So sei das EBIT signifikant auf 0,43 Mio. Euro (HJ 2024: 1,08 Mio. Euro) gesunken. Gleichzeitig habe sich infolgedessen die EBIT-Marge deutlich auf 5,9 Prozent (HJ 2024: 10,6 Prozent) reduziert. Hinsichtlich der Auftragslage sei Ende Juni 2025 ein Auftragsbestand von14,70 Mio. Euro verzeichnet worden, der damit deutlich um 21,0 Prozent oberhalb des Auftragsniveaus des Vorjahresstichtags (Auftragsbestand 30.06.2024: 12,20 Mio. Euro) gelegen habe. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen sei die bisherige Prognose bekräftigt worden. Folglich erwarte das Unternehmen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Vor dem Hintergrund der Halbjahresperformance, die v.a. umsatzseitig unter den Erwartungen von GBC gelegen habe, passe das Analystenteam seine bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen moderat nach unten an. Basierend auf den gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,00 Euro (zuvor: 5,05 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 14:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.11.2025 um 09:20 Uhr fertiggestellt und 11.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fcc2af2b7cef8e2838e4c8fd17b8fc15

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.





Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com