United Labels: Jahresziele 2025 bestätigt
Werte in diesem Artikel
Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Auftragsverschiebungen einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,30 Mio. Euro (HJ 2024: 10,22 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft auch auf allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere Skalen- bzw. Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So sei das EBIT signifikant auf 0,43 Mio. Euro (HJ 2024: 1,08 Mio. Euro) gesunken. Gleichzeitig habe sich infolgedessen die EBIT-Marge deutlich auf 5,9 Prozent (HJ 2024: 10,6 Prozent) reduziert. Hinsichtlich der Auftragslage sei [...]
Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.
Nachrichten zu United Labels AG
Analysen zu United Labels AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:09
|United Labels Kaufen
|GBC
|03.07.2025
|United Labels Kaufen
|GBC
|18.12.2024
|United Labels Kaufen
|GBC
|17.09.2024
|United Labels Kaufen
|GBC
|27.08.2024
|United Labels Kaufen
|GBC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.12.2012
|UNITEDLABELS hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|12.09.2012
|UNITEDLABELS hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|27.02.2006
|United Labels abwarten
|Euro am Sonntag
|14.06.2005
|United Labels Kursziel erhöht
|Hot Stocks Europe
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
