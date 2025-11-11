DAX23.980 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 -3,1%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.422 -1,3%Euro1,1580 +0,2%Öl64,54 +0,8%Gold4.141 +0,6%
United Labels: Jahresziele 2025 bestätigt

11.11.25 14:03 Uhr

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Labels AG
0,35 EUR -0,65 EUR -65,00%
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Auftragsverschiebungen einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,30 Mio. Euro (HJ 2024: 10,22 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft auch auf allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere Skalen- bzw. Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So sei das EBIT signifikant auf 0,43 Mio. Euro (HJ 2024: 1,08 Mio. Euro) gesunken. Gleichzeitig habe sich infolgedessen die EBIT-Marge deutlich auf 5,9 Prozent (HJ 2024: 10,6 Prozent) reduziert. Hinsichtlich der Auftragslage sei [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Analysen zu United Labels AG

DatumRatingAnalyst
14:09United Labels KaufenGBC
03.07.2025United Labels KaufenGBC
18.12.2024United Labels KaufenGBC
17.09.2024United Labels KaufenGBC
27.08.2024United Labels KaufenGBC
