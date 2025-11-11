United Labels: Jahresziele 2025 bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Auftragsverschiebungen einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,30 Mio. Euro (HJ 2024: 10,22 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft auch auf allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere Skalen- bzw. Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So sei das EBIT signifikant auf 0,43 Mio. Euro (HJ 2024: 1,08 Mio. Euro) gesunken. Gleichzeitig habe sich infolgedessen die EBIT-Marge deutlich auf 5,9 Prozent (HJ 2024: 10,6 Prozent) reduziert. Hinsichtlich der Auftragslage sei [...]

